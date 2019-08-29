صلاح عبدالله أول فنان كتب أغنية عن «الحمار» من 28 عامًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري صلاح عبدالله، للمرة الأولى عن أغنية «الحمار»، التي كتبها منذ 28 عامًا، وغناها الفنان سيد زيان، في مسرحية «العسكري الأخضر».

ونشر صلاح عبدالله، مقطع فيديو للأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: ” الحمار كتبتها من٢٨سنة وكنت نسيتها خالص والحبايب فكروني بيها العسكري الأخضر أحمد الإبياري حسن عبدالسلام حسن إش إش”.

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”العسكري الأخضر”، من بطولة سيد زيان، وهياتم، وفؤاد خليل، ومحمد هنيدي، وحنان شوقي، وعادل أمين، وحلمي شفيق، وهند عاكف، وهي من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج حسن عبدالسلام.

الفنان صلاح عبدالله، بدأ خلال الأشهر الماضية في الكشف عن موهبته الكتابية وذلك بنشر العديد من مؤلفاته عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الكتب التي ألفها قبل ذلك.

يذكر أن أن عدد من النجوم تغنوا للحمار على مدار السنوات الماضية وكان اولهم الفنان شعبان عبدالرحيم، والذي قدم أغنية “أنا بحب الحمار”، ليأتي بعد الفنان سيد زيان في غنائه للحمار، وبعده بسنوات جاء الفنان الشعبي سعد الصغير ليغني أغنية “بحبك يا حمار”، والتي اثارت حالة جدل واسعة بعد طرحها ليدافع سعد عن نفسه بأنه الحمار حيوان ضعيف ومقهور.