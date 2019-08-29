هكذا احتفل جمهور حسين الجسمي بعيد ميلاده في حفله بالسعودية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئ الفنان الإماراتي حسين الجسمي خلال إحيائه حفله الغنائي في “موسم الطائف” بالسعودية، باحتفال جمهور الحفل بعيد ميلاده الأربعين.

الفنان الإماراتي نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها جمهوره وهم يغنون له أغنية عيد الميلاد.

الجسمي عبر عن سعادته الشديدة بهذه المفاجأة ، بقوله: “الشعور متبادل ومحبتكم محلها القلب.. أسعدني جدا تهنئتكم العفوية في يوم ميلادي الـ 40”.

الفنان الإماراتي أضاف: “كلماتي تعجز عن التعبير.. وسعادتي كبيرة بكم.. لكم احترامي ولكم عيوني”.

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والفنان الإماراتي حسين الجسمي من مواليد يوم 25 أغسطس عام 1979، وقد بدأ مشواره الفني في عمر السابعة عشرة في برنامج “البحث عن المواهب” ضمن مهرجان دبي للتسوق، حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الهواة، ثم تعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

قدم نفسه أولا هاويا لأغاني الفنان عبد الكريم عبد القادر، وفاز كأفضل الهواة الذين تقدموا لبرنامج الهواة الذي قدمه تلفزيون دبي حينها. كما انشد تتر برنامج خواطر 10 (اهدنا الصراط المستقيم).

طرح ألبومه الأول عام 2002، وبعدها غنى في أغاني المسلسلات، ثم قدم حفلات في عدة مهرجانات غنائية، وكانت أولى اطلالات الجسمي رسميا عبر مهرجان هلا فبراير 2002 بعد صدور البومه الأول (قاصد).