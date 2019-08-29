شكرا لقرائتكم خبر عن غدا عرض المسلسل الخيالى The Dark Crystal: Age of Resistance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدا الجمعة عرض المسلسل الخيالي The Dark Crystal: Age of Resistance، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في عالم "ثرا" المهدد بالخطر، حول "بلورة الحق" الموجودة في قلب الكوكب وهي منبع الحياة ومصدر لقوة هائلة، إلا أن قبيلة الــ "سكيكسيز" أفسدوها، وانتشر المرض في أرجاء الكوكب.

وحين يكتشف ثلاثة من مخلوقات الـ "جيلفلنج" الحقيقة المرعبة وراء قوة الـسكيكسيز، تشعل شعلة الثورة لتبدأ أكبر معركة في تاريخ كوكب "ثرا"، و تمتد هذه المغامرة الخيالية المشوقة على 10 حلقات مدة كل منها 60 دقيقة.

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المسلسل من بطولة من عدة كبار نجوم هوليوود، منهم تارون إيجيرتون، وآنيا تايلور ، وناتالي إيمانويل الذين يؤدون أصوات "ريان" و"بريا" و"ديت"، أبطال الجيلفلنج الثلاثة، كما يتضمن فريق مؤدي الأصوات، هيلينا بونهام-كارتر، وناتالي دورمر.

القصة مستوحاة من فيلم The Dark Crystal الشهير للمؤلف جيم هانسون، والذي يعود لعام 1982 إلا أن مسلسل The Dark Crystal: Age of Resistance يحكي القصة التي وقعت قبل أحداث الفيلم، وجرى تصويرها باستخدام فنّ تحريك الدمى وأحدث المؤثرات البصرية.