- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان خورى تعلن عودة سينما زاوية فى 4 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنتجة ماريان خورى استقبال سينما زاوية للأفلام من جديد بداية من 4 سبتمبر المقبل، بعد شهور من التوقف إذ كان آخر الأفلام التى عرضتها السينما فيلم الدراما الإيطالى "Ricordi"، فى مايو الماضى .
"زاوية" سينما متخصصة فى عرض الأفلام البديلة التى تساهم فى نشر الثقافة السينمائية فى مصر، وتنظم عددا من الفعاليات من بينها بانوراما الفيلم الأوروبى، أيام القاهرة السينمائية بالإضافة إلى مهرجان زاوية للأفلام القصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريان خورى تعلن عودة سينما زاوية فى 4 سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.