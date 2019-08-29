شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان خورى تعلن عودة سينما زاوية فى 4 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنتجة ماريان خورى استقبال سينما زاوية للأفلام من جديد بداية من 4 سبتمبر المقبل، بعد شهور من التوقف إذ كان آخر الأفلام التى عرضتها السينما فيلم الدراما الإيطالى "Ricordi"، فى مايو الماضى .

"زاوية" سينما متخصصة فى عرض الأفلام البديلة التى تساهم فى نشر الثقافة السينمائية فى مصر، وتنظم عددا من الفعاليات من بينها بانوراما الفيلم الأوروبى، أيام القاهرة السينمائية بالإضافة إلى مهرجان زاوية للأفلام القصيرة.