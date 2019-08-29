شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. استئناف تصوير "حواديت الشانزليزيه" بعد تغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت أسرة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" على إجازة 3 أيام بسبب تغيير الديكورات، وتكثيف مشاهد التصوير بشكل يومى يستمر لـ18 ساعة يومياً، ومن المقرر أن يستأنف أبطال العمل الأحد المقبل فى ديكور آخر وهو خاص بالفنان إدوارد بديكور بيت الأمة.





وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولى بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، انجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.



