طرح البرومو الدعائي لفيلم سونام كابور The Zoya Factor.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

طرحت شركة Fox Star Studios البرومو الدعائي و الترويجي الجديد لفيلم The Zoya Factor، بطولة الممثلة سونام كابور Sonam Kapoor Ahuja و دولكير سلمان Dulquer Salmaan، ومن إخراج ابهيشيك شارما.

يبدأ المقطع الدعائي بمشهد من الماضي، يرجع لعام 1983 عندما فازت الهند بأول مباراة لها في كأس العالم للكريكيت، ويبرز البرومو مسألة الحظ والمعتقدات.

وكذلك يتتبع الفيديو شخصية زويا، التي ولدت في اليوم الذي فازت فيه الهند بنهائي كأس العالم التاريخي عام 1983، ورحلتها اللاحقة مع فريق الكريكيت الهندي في عام 2011، ومعاناتها من قلة الحظ في حياتها الشخصية بسبب حياتها المهنية وانتكاسات كبيرة، لتصبح بعد ذلك “تيمة الحظ ” للفريق.

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في حين أن دولكير يلعب قائد فريق الكريكيت الهندي الذي يكفر بنظرية الحظ، ووسائل الإعلام، والمعلمين الروحيين والرأي العام بصرف النظر عن العديد من أعضاء الفريق، حيث يتصادم ذلك مع ما تنتهجه بطلة العمل.

من المقرر أن ينتهي فريق العمل من تصوير وإنتاج الفيلم في 20 سبتمبر 2019، وهو من إنتاج استوديوهات فوكس ستار، لبوجا شيتي وآرتي شيتي.