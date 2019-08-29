مدحت صالح يشعل حفله في مهرجان القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري مدحت صالح حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

الفنان المصري بدأ حفله بتوجيه تحية للجمهور، بقوله: “فرحان بوجودي معاكم النهاردة وكل سنة وبكون أسعد واحد وأنا بغني في مهرجان القلعة”.

صالح أشعل الحفل بعدد كبير من أجمل أغانيه منها: “ماشي في ضلها”، و”النور مكانه في القلوب”، و”أنا ويايا بعيش زي المليونيرات”، و”قلب واحد”، و”الدنيا لوهتيجي”، و”الدنيا فيها كام بلياتشو”، ” بنتي وحبيبتي”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور.

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يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، يعقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم كل من المطرب علي الحجار، والمطرب محمد الحلو، والمطربة نادية مصطفي، ورئيس مهرجان الموسيقى العربية دكتورة جيهان مرسي.

كما أحيا أولى فقرات المهرجان فرقة كايرو استبس والمطرب علي الهلباوي، وانهت الفقرات مطربة الأوبرا مي فاروق.