سلاف فواخرجي تحيي ذكرى وفاة خالتها بكلمات مبكية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الذكرى الأولى لوفاة خالتها التي تدعى “عفاف”.

الفنانة السورية نشرت صورة قديمة جمعتها بخالتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن افتقادها الشديد لها بكلمات مبكية.

سلاف كتبت: “الحكي اللي بقلبي كتير مو قادرة قوله، ولا كيف ابدا ولا من وين .. ولا كيف رتب اللحظات اللي عشناها سوا ... فقدت المنى وفقدت النهى وفقدت ابتسامتي وروحي وبعدها بكم يوم فقدتك ، وفقدت وفقدت”.

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وأضافت: “وكيف من بعدكم بدها تترتب الكلمات وتترتب المشاعر ... رجعوني للحظات يللي كنت فيها بالصور معكم ... رجعوني لأي لحظة بتريدوها ، المهم ارجعوا”.

وتابعت: “بلكي بتختفي الخنقة ، وبتترتب الاشيا.. وبيصير وسع ل كمان ذكريات ول كمان صور.. ولكتير دفا وأمان ... خالتي عفاف ورفيقتي.. ومرت سنة ... السلام لروحك يا حبيبتي ... #سلاف_فواخرجي”.

وكانت سلاف فواخرجي قد احتفلت بعيد ميلادها في شهر يوليو الماضي في حفل صغير، حضره زوجها الفنان السوري وائل رمضان وابنيها حمزة وعلي، بالإضافة إلى عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

الفنانة السورية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد ظهرت خلال الفيديو وهي ترقص على نغمات أغاني عيد الميلاد.