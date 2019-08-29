أميرة فتحي تحتفل بتخرج ابنتها بحضور زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية أميرة فتحي وزوجها المنتج وائل حب بتخرج ابنتهما الوحيدة.

وعلى الرغم من حرص الفنانة على إبعاد ابنتها عن وسائل الإعلام، قام زوجها المنتج بنشر صورة لابنتهما لأول مرة، نت حفل تخرجها.

ابنة أميرة ظهرت في الصورة مرتدية زي التخرج، وكانت تتوسط والديها، وأرفق والدها الصورة بتهنئة خاصة لها، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

المنتج قال في تهنئته لابنته: “مبروك يا نبض قلبي و عمري و حياتي وبنتي و بنت قلبي ربنا يحفظك و يحميكي يا اغلي من روحي”.

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عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية عبروا عن إعجابهم بالصورة وتغزلوا في جمال ابنتها، إلا أنهم أكدوا أنهم لم يتوقعوا أنها لديها ابنة في هذا العمر.

وأميرة فتحي ممثلة مصرية بدأت حياتها كممثلة إعلانات وعارضة أزياء، وحازت على شهرة بعد أن ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية «إفرض» للمطرب المصري حكيم.

تزوجت أميرة من المنتج وضابط الشرطة السابق وائل حب، ورزقت بابنتين ”مليكة وجويرية”، وقد توفت “مليكة” في عامها الثاني نتيجة إصابتها بثقب في القلب.

ومن أبرز أعمال أميرة فتحي: “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “فرقة بنات وبس”، “ظاظا”، “صباحو كدب”، وغيرها.