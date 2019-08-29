محمد رمضان يستعرض مهاراته بقفزة في حمام السباحة.. وهكذا كافئته ابنته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو حديث له من داخل منزله.

الفنان المصري ظهر في المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يقوم باستعراض مهاراته بالقفز في حمام السباحة.

وظهر في الفيديو ابنته الصغرى “كنز” والتي عبرت عن إعجابها بقفزته بقولها: “برافو”، ثم أهدته وردة حمراء بعد أن قامت بتقبيلها.

رمضان أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: “#كنز_محمد_رمضان ربنا يحفظها ويحفظ أطفالكم جميعاً”، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهوره وأثنوا على رد فعل ابنته الذي يتسم بالبراءة الشديدة.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أحيا مؤخراحفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة 23 أغسطس، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كثيف.

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الفنان المصري فاجأ جمهوره خلال الحفل، بقيامه بالسجود على المسرح سجدة شكر لله، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

رمضان قدم خلال الحفل عدة استعراضات غنائية علي أغاني: “مافيا” ،”الملك”، و”انساي”، و”جيشنا صعب”، و”هتولع”، و”كازانوفا”، و”سلطان”، و”فيروس”، و”زلزال”، و”مسا”، و”اقوى كارت”، و”اللهو الخفي”، و”بوم” وغيرها.

وظهر الفنان بأكثر من إطلالة، والتي تنوعت بين بدلة بيضاء، ثم خلع البليزر، وظهر بـ “سديري”، ثم ظهر بقميص أسود شفاف، ثم أطل بفرو، كما ظهر بفانلة داخلية سوداء، كما أطل بملابس الملاكمة.

وشهد الحفل مجموعة من المؤثرات البصرية والتي كان أخطرها في أغنية “القمر”، والتي قام فيها رمضان بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة علي ارتفاع ١٤ طابقا من المسرح الذي صممه ونفذه تامر فوزي.