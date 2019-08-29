عمرو دياب يحيي حفل زفاف ودينا الشربيني تشعل الأجواء بوصلة رقص مع العروسين.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصطحب الفنان المصري عمرو دياب الفنانة دينا الشربيني في حفل زفاف قام بإحيائه مؤخرا.

وأثناء غناء الفنان المصري لأحدث أغانيه “يوم تلات”، جذبت العروس الفنانة دينا الشربيني من بين الحضور للرقص معها، فاستجابت لها دينا وصعدت على المسرح.

الفنانة المصرية أشعلت الأجواء بتقديم وصلة رقص مع العروسين، فقام دياب بإمساك يدها والرقص معها، وبعد أن انتهت أمسك بيدها وأوصلها لمقعدها.

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وأغنية “يوم تلات” قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرح النجم عمرو دياب للأغنية وهي من ألبوم “أنا غير” المقرر طرحه قريبا بالأسواق.

وربط الجمهور بين الثلاث بنات وبين زوجات الفنان عمرو دياب، وذلك بين البيضاء والسمراء وذات الروح الجميلة، وحققت الأغنية نسبة نجاح كبيرة.

يذكر أن علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب قد بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية قوية بينهما.