زوج أصالة يخضع لجراحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرى زوج المطربة أصالة المخرج طارق العريان، جراحة في عينه بأحد المستشفيات الخاصة، ورافقه خلالها شام الذهبي ابنة زوجته الفنانة أصالة.

طارق العريان، نشر صور له عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، من داخل المستشفى برفقة شام، وأخرى وهو داخل غرفة العمليات ويخضع للجراحة ولم يكشف اي تفاصيل عنها.

الفنانة السورية أصالة، تغيبت عن مرافقته بالمستشفىلتواجدها في المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الطائف، في سوق عكاظ.

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يذكر أن أخر أعمال طارق العريان فيلم “ولاد رزق 2”، والذي تصدر شباك تذاكر السينما بإيرادات تخطت الـ 78 مليون.

“ولاد رزق ٢”، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، ويشارك في الفيلم “أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وكان طارق العريان، قد كشف عن استعداده لطرح جزء ثالث من الفيلم والذي يحمل اسم “الشايب”، وهو من بطولة الفنان آسر ياسين،والءي ظهر في المشهد الأخير أولاد رزق، دون أن ينطق بحرف واحد.