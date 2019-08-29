دنيا سمير غانم تودع المصيف بجلسة مع الأصدقاء.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
قبل أن تعود الفنانة المصرية دنيا سمير غانم إلى القاهرة، جمعت أصدقائها في الساحل الشمالي في سهرة خاصة على الشاطئ.
السهرة ضمت زوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان شريف رمزي، وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وهشام ماجد، ووالدها الفنان سمير غانم.
شريف رمزي وجه رسالة شكر لدنيا سمير غانم وزوجها من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وأكد أن الفنان سمير غانم يضيف البهجة لأي سهرة.
كما علق رامي رضوان بطرافة على الصورة من خلال حسابه الخاص، وكتب: «باي باي صيف 2019، مع اني في الصيف دا قلت هاي مرتين بس بسبب الشغل».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وتلقى رامي رضوان عدد من تعليقات الجمهور على الصورة.
ودنيا سمير غانم تزوجت من رامي رضوان في عام 2013، في حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وذلك بعد قصة حب بينهما، ورزقا بانتهما الوحيدة واطلقا عليها اسم «كايلا»، وظهرت معها في أكثر من مناسبة، بينما تحرص على إخفاء وجهها.
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