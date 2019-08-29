المغرب يرشح "آدم" لجائزة الأوسكار

رشَّح المغرب فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة الـ92 للجائزة الأشهر عالمياً في مجال السينما.

وذكر المركز السينمائي المغربي، في بيان، الخميس، أنَّ لجنة مُشكَّلة برئاسة المخرج نور الدين الخماري وعضوية 5 من السينمائيين المغاربة هي التي اختارت الفيلم.

"آدم" بطولة لبنى أزابال ونسرين الراضي وهو العمل الروائي الأول لمخرجته الشابة التي قدَّمت من قبل فيلمين قصيرين.

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وشارك الفيلم ضمن قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي في فرنسا، خلال شهر مايو/أيار، ومن المقرر مشاركته ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول.

ويحق لكل دول العالم ترشيح أحد أفلامها سنوياً للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، بينما تختار أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة القائمة الأولية للأفلام المتنافسة في ديسمبر/كانون الأول.

وفي يناير/كانون الثاني يتم إعلان القائمة القصيرة للأفلام ثم يجري إعلان الفيلم الفائز في فبراير/شباط.

ويقام حفل الدورة الـ92 لجوائز الأوسكار في 9 فبراير/شباط.