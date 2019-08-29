ملحم زين في تصريح قوي: “ما الها حق ابدًا حتى لو بدي روح وراها عالبيت”

لا زال خبر اعتزال النجمة اللبنانية اليسا محور اهتمام اهل الفن والصحافة، حيث سجّل العديد من الفنانين اعتراضهم على هذا القرار وعدم رضاهم بأن تترك فنانة مثل اليسا هذا المجال لأشخاص غير مؤهلين وكفوئين بأن يُطلق عليهم اسم فنان او نجم.

وفي هذا السياق، سُئل النجم ملحم زين عن قرار اليسا خلال لقاء اجراه معه الزميل عماد هواري، اذ اعتبر “زين” انه لا يحق لـ اليسا اتخاذ هكذا قرار، قائلا: “ما الها حق، حتى لو بدي روح وراها عالبيت”، مشيرًا بالمقابل الى ان اليسا فنانة حساسة وشفافة، وفوق كل شيء هي انسانة واضحة ولا تحب التملّق او المبالغة بتصرفاتها،وهذا ما يميّزها عن الكثير من النجمات هذه الايام.

من جهة أخرى، لفت ملحم زين الى انه يتفهّم قرار اليسا بالاعتزال، اذ من الواضح ان هناك العديد من الامور التي سببت لها ازعاجًا في هذا المجال، الا انها يمكن أن تتخلّص منها وتتحكم هي بكل التفاصيل، مقترحًا حلولا مثل الابتعاد قليلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، او تقليل عدد الالبومات والاغنيات في الالبوم، وهكذا يمكنها ان تستمر وتقدّم لجمهورها أجمل الاعمال، خاتما كلامه بالقول: “بالنهاية هي اليسا”.