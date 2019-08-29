مروان خوري يعلن عن مفاجأة سارة ويوضح

قدّم النجم اللبناني مروان خوري خلال الحفلات التي أحياها في تونس باقة منوعة من أجمل أغنياته ولكن حينها لم يقتصر تقديم الفنان الشامل لاغنياته الخاصة فقط في السهرات، بل غنى مجموعة من اغاني زملائه التي تولى كتابتها وتلحينها أمثال “غمرتيني بلطفك”.

ولكن “الريرتوار” حينها لم يضم أي من التعاونات التي جمعته مع النجمة اليسا، فهل الأمور صافية بينهما؟ عن هذا الموضوع أكد مروان خوري لـ “ذا انسايدر” ان الأمور صافية منذ زمن بينهما. وأضاف ان هناك أشياء هو واليسا يعلمان بها ولها علاقة بترتيب العمل.

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وتمنى “خوري” ان تُحل الامور وأن يصبح كل شيء على ما يرام ارضاءً للجمهور لأن الجمهور يحب ان يتم هذا التعاون بينهما الى درجة كبيرة، معلناً جهوزيته لهذا التعاون.

وكانت الامور قد عادت الى طبيعتها بين مروان واليسا بعد وفاة والدته حيث بادرت الأخيرة الى تقديم واجب العزاء له ولأسرته.

لا بد من الإشارة الى ان مروان خوري واليسا حققا معاً نجاحات كبيرة بعد تعاونهما مع بعضهما في السابق بأجمل الأغنيات التي حصدت ارقاماً كبيرة. ولا شك في أن الساحة الفنية الآن تفتقد الى هذه الثنائية لإغناء المكتبة الفنية بأروع الأعمال.

وخلال عرض التقرير المصور تم وضع صورة الفنانة اصالة بدلاً من اليسا، ما دفع بـ “خوري” لتصحيح الخطأ والتوضيح، مؤكداً على احترامه ومحبته للفنانتين. وغرّد على حسابه على تويتر قائلاً: “لا بدّ من تصحيح الخطأ حيث ان السؤال وبالتالي الجواب كان عن الفنانة إليسا وليس المطربة أصالة ! مع احترامي ومحبتي للفنانتين “.