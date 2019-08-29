شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ترشح فيلم آدم لتمثيلها فى الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت دولة المغرب فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزانى للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبى فى الدورة 92، بعد اجتماع لجنة المركز السينمائى المغربى برئاسة المخرج نور الدين الخمارى وعضوية 5 من السينمائيين المغاربة .

يتناول الفيلم قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى خطتها.

يذكر أن الفيلم شارك ضمن قسم "نظرة ما" فى مهرجان كان السينمائى فى فرنسا شهر مايو الماضى، ومن المقرر مشاركته ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى سبتمبر المقبل.

Advertisements

عقدت أمس اللجنة المصرية لاختيار الفيلم المصرى المشارك فى مسابقة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية، اجتماعها التمهيدى الأول بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وناقش الاجتماع التمهيدى قواعد وإجراءات اختيار الفيلم المشارك من بين الأفلام المصرية الروائية الطويلة التى تم عرضها تجاريا فى دور العرض المصرية بداية من شهر أكتوبر 2018، وقد بلغ عددها 30 فيلما.

وتم الاتفاق على أن يتم تصفية الأفلام إلى قائمة قصيرة تضم خمسة أفلام ليتم التصويت عليها فى الاجتماع المقبل للجنة لاختيار الفيلم الذى سيتم إرساله إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التى تمنح جوائز الأوسكار فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.