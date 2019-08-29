شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح يبدأ تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد لطرحه مطلع العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب محمد قماح تحضيرات أغاني ألبومه الجديد، وذلك بعد طرح أخر ألبوماته "ليالى زمان"، وقال قماح لـ"الخليج 365"، إنه يحرص من خلال ألبومه الجديد الجارى تحضيره حاليا، على أن يختار أغانى متنوعة ومختلفة ما بين الرومانسية والدرامية، موضحا أنه يعقد حاليا جلسات عمل مع الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغاني ، حتى يتم طرح الألبوم مطلع 2020.
وطرح "قماح"، مؤخرا ألبومه الجديد "ليالى زمان" والذى يضم 8 أغنيات متنوعة بين جميع أنواع الموسيقى والتى ترضى جميع الأذواق والأعمار، حيث يحتوى الألبوم على العديد من المفاجآت التى حرص قماح على تواجدها فى الألبوم الجديد.
يذكر آن آخر أعمال محمد قماح أغنية مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحمل اسم "شهر الصيام"، وهى من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.
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