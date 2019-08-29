شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رولا سعد تطرح برومو أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية رولا سعد برومو تشويقى لأغنيتها الجديدة "دكان شلاطة"، والتى ستطرحها على طريقة الفيديو كليب قريبا على قناتها "يوتيوب".
أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.
وتجسد رولا سعد خلال الفيديو كليب شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، ما تضطر للعمل في دكان شلاطة الذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.
وطرحت رولا سعد، مؤخرًا، أغنية "اتقدم يا فرعون" التى صورتها كفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية تخطيت حاجز المليون خلال أسبوعين، والتى أهدتها للمنتخب المصرى ومحمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.
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