- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لورين جراهام تنضم لـ فريق عمل Zoey’s Extraordinary Playlist والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الممثلة الأمريكية لورين جراهام إلى شبكة إن بي سي، حيث تنضم بطلة مسلسل Parenthood إلى المسلسل التلفزيوني الجديد للشبكة، الذى يأتي بـ عنوان Zoey’s Extraordinary Playlist.
في Zoey’s Extraordinary Playlist ، ستلعب جراهام دور مدرب Zoey، أما عن باقى فريق عمل الممثل فـ يضم بيتر جالاجر وسكايلر أستين وأليكس نيويل وجون كلارينس ستيوارت وماري ستينبرجين، وجين ليفي.
لورين جراهام
وزوي ، مبرجمة تعيش في سان فرانسيسكو، وتبدأ في سماع رغباتها ورغبات الأشخاص المحيطين بها من خلال الأغاني، في بداية الأمر تشعر بالتوتر، ولكن مع سير أحداث المسلسل تدرك أنها ليست لعنة، ولكنها ميزة مفيدة.
ولم تعلن شبكة NBC عن موعد العرض الأول للمسلسل الجديد، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
كانت هذه تفاصيل خبر لورين جراهام تنضم لـ فريق عمل Zoey’s Extraordinary Playlist لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.