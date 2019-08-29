شكرا لقرائتكم خبر عن لورين جراهام تنضم لـ فريق عمل Zoey’s Extraordinary Playlist والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الممثلة الأمريكية لورين جراهام إلى شبكة إن بي سي، حيث تنضم بطلة مسلسل Parenthood إلى المسلسل التلفزيوني الجديد للشبكة، الذى يأتي بـ عنوان Zoey’s Extraordinary Playlist.

في Zoey’s Extraordinary Playlist ، ستلعب جراهام دور مدرب Zoey، أما عن باقى فريق عمل الممثل فـ يضم بيتر جالاجر وسكايلر أستين وأليكس نيويل وجون كلارينس ستيوارت وماري ستينبرجين، وجين ليفي.

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لورين جراهام

وزوي ، مبرجمة تعيش في سان فرانسيسكو، وتبدأ في سماع رغباتها ورغبات الأشخاص المحيطين بها من خلال الأغاني، في بداية الأمر تشعر بالتوتر، ولكن مع سير أحداث المسلسل تدرك أنها ليست لعنة، ولكنها ميزة مفيدة.

ولم تعلن شبكة NBC عن موعد العرض الأول للمسلسل الجديد، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".