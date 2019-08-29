شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتدائه قميص شفاف.. محمد رمضان لمنتقديه: الأفواه لن تصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد رمضان رسالة لمنتقديه بعد حفله الأخير بالساحل الشمالى بسبب ارتدائه قميص شفاف، بالإضافة إلى بعض الإطلالات التى ظهر بها وسجدته على المسرح بعد انتهائه من الغناء، ونشر صورة من حفلته وعلق عليها قائلا، " الأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف.. ثقة في الله نجاح".

وكان قدم محمد رمضان العديد من الأغانى والاستعراضات التى أداها لأول مرة فى حفله بالساحل الشمالى منذ أيام، وظهر بعدة إطلالات مختلفة بالإضافة إلى الاستعراضات التى نالت إعجاب الجمهور.

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واحتفل رمضان اليوم، بتحقيق قناته على موقع "يوتيوب" لأكثر من 2 مليار مشاهدة، ليصبح أول فنان مصرى يحقق 2 مليار مشاهدة عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب.