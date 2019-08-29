شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رقص عارفة عبد الرسول على أنغام "ليل إسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على نغمات أغنية "ليل اسكندرية" للمطرب مصطفى قمر رقصت الفنانة عارفة عبدالرسول داخل كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المقرر طرحه خارج السباق الرمضانى، حيث نشرت الفنانة داليا مصطفى على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مقطع فيديو أثناء رقصها فى وجود مخرج العمل مرقس عادل .

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وانطلق تصوير المسلسل الشهر الماضى فى الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو عبارة عن بانسيون وجمعت المشاهد بين أكثر من بطل، منهم إياد نصار ومى سليم وإدوارد، وبعد ذلك التحقت بالتصوير الفنانة داليا مصطفى، وأيضاً أمانى كمال مع تغيير الديكور بالمدينة أيضا.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث من المقرر أن يعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وآخرون، إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ60 حلقة.