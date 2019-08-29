شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة المغربية طاهرة تبدأ مشوارها فى التمثيل بـ 3 أعمال فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة المغربية طاهرة تخطو خطواتها الأولى فى التمثيل بداية من هذا العام 2019، بعدما شاركت كممثلة للمرة الأولى فى مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم احمد السقا وإخراج محمد سامى، والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وجسدت شخصية صعيدية وهى زوجة ادوارد الذى قدم دور شقيق السقا فى العمل.



طاهرة

وقررت طاهرة استكمال مسيرتها فى التمثيل بانضمامها الى أسرة مسلسل "شبر مية" مع المخرج طارق رفعت حيث بدأت تصوير مشاهدها مؤخراً لتكون التجربة الثانية لها فى التمثيل، ويشارك فى بطولة العمل أحمد السعدنى ونجلاء بدر ونهى عابدين ومراد مكرم ومحمد على رزق وثراء جبيل وهو مأخوذ من فورمات أجنبى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.



المغربية طاهرة

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تجربة ثالثة تخوضها المطربة المغربية طاهرة فى التمثيل هذا العام من خلال الحكاية الثالثة لمسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "اكدب عليا شوية" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وأمير شاهين وألفت عمر ومؤمن نور وياسمين كساب وصبا الرفاعى.



طاهرة مع ابطال نصيبى وقسمت 3

طاهرة أحد خريجى برنامج "ستار أكاديمي" وقدمت ألبوم باسم "لو نتقابل" وفازت بلقب أفضل مطربة صاعدة من مهرجان موسيقى الشرق الأوسط المعروف باسم MEMA، وقدمت أكثر من كليب خلال السنوات الماضية أبرزها "يوم ما افترقنا"، و"اتضلمت معاك"، "هدا هدا"، و"الواد المز"، و"بلانك خاوى"، و"نسيتنى" و"أحسن من الأول".