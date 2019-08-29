مي فخري تنتظر عرض "براد الشاي" ضمن "نصيبي وقسمتك3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة مي فخري إنها تنتظر عرض حكاية "براد الشاي"، وهي إحدى قصص الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني على شبكة قنوات MBC.
"براد الشاي" بطولة هبة مجدي، هاني عادل، توني ماهر، ومن إخراج محمد سلامة.
"نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، تُقدم كل حكاية في خمس حلقات بفريق عمل مختلف.
يُذكر أن مي نشرت مؤخرًا صورتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية على أحد شواطئ الساحل الشمالي.
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