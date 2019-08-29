زينة تتألق بـ"الأحمر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خضعت الفنانة زينة، لجلسة تصوير جديدة تألقت خلالها بفستان من اللون الأحمر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت "زينة على صورها: "لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين، كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك".

من ناحية أخرى، تنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس"، من بطولة تامر حسني، وعائشة بن أحمد، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.