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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
خضعت الفنانة زينة، لجلسة تصوير جديدة تألقت خلالها بفستان من اللون الأحمر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.
وعلقت "زينة على صورها: "لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين، كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك".
من ناحية أخرى، تنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس"، من بطولة تامر حسني، وعائشة بن أحمد، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تتألق بـ"الأحمر" في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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