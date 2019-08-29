صور| نجوم "حواديت الشانزليزيه" ينتقلون لـ"صوت الأمة" بمدينة الإنتاج بعد يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر المخرج مرقس عادل والكاتبة نهى سعيد، عبر موقع "فيسبوك" صورًا من كواليس مسلسل "حودايت الشانزليزيه" الذي من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني على القنوات الفضائية.

وضمت الصور مجموعة من أبطال العمل، وهم "إياد نصار، عايدة رياض، مي سليم، داليا مصطفى، منة جلال، فريدة سيف النصر، هاجر الشرنوبي، أماني كمال"، والمخرج مرقس عادل، السيناريست أيمن سليم والسيناريست نهى سعيد.

وقالت نهى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن فريق عمل "حواديت الشانزليزيه" من المقرر أن ينتقل إلى ديكور "صوت الأمة" في مدينة الإنتاج الإعلامي خلال يومين، وذلك بعدما استمر التصوير عدة أيام في ديكور شارع عماد الدين بالمدينة.

"حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.