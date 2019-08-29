أنغام تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية 19 سبتمبر

تحيى الفنانة أنغام حفلاً غنائياً يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر المقبل في فندق هيلتون كينجز رانش، بالإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتغلق في تمام الساعة السادسةمساءً، بأسعار تذاكر تتراوح بين 600 جنيهًا،

900 جنيهًا، 1200 جنيه، 1500 جنيه.

وتقدم الفنانة أنغام من خلاله باقة من ألمع أغانيها، بالإضافة إلى أغاني ألبومها "حالة خاصة جدًا".

يذكر أن الفنانة أنغام طرحت سابقًا ألبوم "حالة خاصة جدًا"، ويحتوي الألبوم على 14

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أغنية، وهم: "ياريتك فاهمني، هتقول لربنا ايه، حبايبنا، على حسك في أيامي، ولا دبلت، بقول نسياك، نزوة، بتوصفني بتكسفني، هدنة، أساميك الكتيرة، متطمنة، ليلى، هبدأ من الآخر".

وتعاونت أنغام من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء، و الملحنين، والموزعين، من بينهم: "أمير طعيمة، محمد القاياتي، جمال الخولي، نورالدين محمد، أحمد المالكي، صابر كمال، عصام حسني، مدين، محمد حمزة، خالد عز، أحمد العتباني، محمد عبيه، أحمد زعيم، تامر عاشور، أحمد إبراهيم، وليد فايد، توما، محمد العشي، مادي، طارق عاكف.