نشرت الفنانة ندي بسيوني صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، واعربت عن سعادتها بمشاركتها للمرة الثانية ببينالي شرم الشيخ الدولي للفنون. علقت قائلة:" بينالي _شرم_الشيخ٢٠١٨وللمره التانيه يشرفني تواجدي مع اكبر فنانين Advertisements تشكيليين من مصر وإيطاليا ودوّل العالم برئاسة الفنان العالمي المصري جمال مليكه وتحت رعايه محافظ جنوب سينا اللواء خالد فوده 2019 ". تشكيليين من مصر وإيطاليا ودوّل العالم برئاسة الفنان العالمي المصري جمال مليكه وتحت رعايه محافظ جنوب سينا اللواء خالد فوده 2019 ".

يهدف بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون لتنشيط السياحة المصرية الثقافية والفنية من خلال التبادل الثقافي الفني في اشتراكات الفنانين الأجانب في فاعليات البينالي، وتحظو مدينه شرم الشيخ في مدة البينالي بوجود نخبة كبيرة من أهم فناني أوروبا المتخصصين في الرسم في الأماكن المفتوحة برسم أعمالهم بأماكن مختلفة بالمدينة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ندي بسيوني سعيدة بتواجدها في بينالي شرم الشيخ للفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.