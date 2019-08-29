لطيفة التونسية تتهّم إحدى الفنانات بالتجسّس على ألبومها الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت النجمة لطيفة التونسية حالةً من الجدل بعدما كتبت تغريدةً عبر حسابها، تتهم فيها إحدى الفنانات بالتجسس على ألبومها الجديد الذي تعمل على الانتهاء من مراحله الأخيرة.

ولم تذكر لطيفة اسم الفنانة التي تتهمها بالتجسس، مطالبةً إياها بالتوقف عن ذلك، وكتبت: “مساء الفل عليكم، أنا من الصبح بضحك ومستغربة من تصرف.. وتجسس إحداهن تحب تعرف أنا عاملة إيه جديد في الألبوم”.

تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية كانت قد وعدت محبّيها بمفاجآت فنية مميّزة في ألبومها المنتظر طرحه قريبًا.