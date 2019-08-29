إيميلي راتاجكوفسكي حيّرت متابعيها بصورتها.. وهم بصري غريب

متابعة بتجــــــــــرد: حيّرت عارضة الأزياء الشهيرة إيميلي راتاجكوفسكي متابعيها، بنشرها صورة خلقت وهماً بصرياً غريباً عبر حسابها الرسمي على انستغرام. فبعد أن أثارت راتاجكوفسكي الجدل بصورة شعر إبطها، تركت صورتها الأخيرة الناس يتساءلون عما إذا اختارت ترك شعر ساقيها. فقد نشرت عارضة الأزياء صورة لها مع زوجها سيباستيان بير ماكلارد، إنما زاوية التصوير بدت وكأنها صورّت ساقها بدلاً من زوجها. إلا أنه بعد النظرعن كثب، يمكن ملاحظة أن ما يوجد في الصورة هو ذراع زوجها وإبطه.

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