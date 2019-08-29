درة من كواليس “بلا دليل”: “هينجح بقدر تعبنا إحنا مبنامش”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة “درة” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو برفقة الفنانة شيرين عرفة، من كواليس تصوير مسلسل “بلا دليل”.

وظهرت “درة” و”شيرين”، عبر خاصية القصص المصورة “ستوري”، مستخدمين أحد الفلاتر الطريفة قائلة: “أنا حاسة إن كده شكلنا أحلى”، ووجهت سؤالاً إلى شيرين متسائلة عن رأيها في أول تجربة لها في التمثيل لترد الأخيرة قائلة: “أنا متحمسة جدًا”.

وأعربت “درة ” عن سعادتها بالمسلسل، متوقعة نجاحه بعد التعب وقلة النوم خلال التصوير المتواصل، وقالت: “أنا مبسوطة بالمسلسل وحاسة إن شاء الله هيطلع حلو على قدر تعبنا.. إحنا مبنامش”.

وتشارك درة في بطولة مسلسل “بلا دليل” إلى جانب النجوم خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، وهاجر الشرنوبي، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.