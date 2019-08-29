راقصة تتسبّب باحتراق نادٍ للتعري بسبب عرضها “الناري”

متابعة بتجــــــــــرد: تسبّبت راقصة تعرٍ تُدعى هارلي فان دانجيرفيلد باندلاع حريقٍ داخل النادي الليلي بمدينة أديليد الأسترالية حيث تعمل، عندما حدث خطأ ما أدى الى إخلاء النادي من الزوار.
فوفقاً لتقارير وسائل الإعلام، اشتعلت النار في المسرح عن طريق الخطأ عندما كانت الراقصة تؤدي حركات راقصة بواسطة عيدان مشتعلة، وذلك ضمن مسابقة “ملكة جمال التعري”.
وانتشر الحريق بسرعة فائقة داخل المكان، ما دفع بموظفي النادي الى إجلاء الزبائن.
واعتذرت الراقصة في وقت لاحق عبر منشور على انستغرام عادت وحذفته، وكتبت: “أنا آسفة على كل ما حدث الليلة الماضية …لجميع المشاركات والإدارة، لقد كان حادثًا… لقد تم استبعادي رسميًا، حظاً سعيدًا لجميع المتسابقات في ملكة جمال التعري هذا العام”.
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