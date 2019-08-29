"المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور في فينيسيا ولندن

يستقبل مهرجان فينيسيا السينمائي، الخميس، العرض العالمي الأول للفيلم السعودي "The Perfect Candidate" أو "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان.



كما يشارك الفيلم نفسه بالمسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي في دورته الـ63، التي تقام في الفترة من 2 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة سعودية شابة تقرر الترشح لمنصب في الانتخابات البلدية، ويتطرق إلى مجموعة من التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الواقع السعودي، بالإضافة إلى الطموحات السياسية لدى المرأة السعودية.





و"المرشحة المثالية" يلعب بطولته ميلا الزهراني، ونورا العواض، وضاحي الهلالي، وهو أول فيلم سعودي يحصل على دعم من المجلس السعودي للأفلام.

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والفيلم الذي تم تصويره بالكامل داخل السعودية يأتي امتدادا لاهتمام المنصور بقضايا المرأة داخل السعودية وخارجها، إذ تطرقت في فيلمها قبل الأخير "ماري شيلي" إلى الروائية البريطانية التي كانت تحاول تأليف كتاب، والناس من حولها يحاولون إقناعها بأنها غير قادرة على ذلك، وذلك قبل 100 عام، وهو وضع شبهته المخرجة بأنه يشبه وضع المرأة في السابق.





وفي فيلمها الروائي الأول "وجدة" الذي عرض عام 2012 بمسابقة "آفاق" بفينيسيا تابعت المنصور أحلام فتاة صبية بركوب الدراجة الهوائية والموانع الآتية من عمق التقاليد التي تمنعها من ذلك على خلفية وضع عائلي شائك.





وترشح فيلم "وجدة" لعدد من الجوائز منها جائزة البافتا كأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، كما تم ترشيحه لجائزة أوسكار الفئة نفسها، لتكون المرة الأولى التي يترشح فيها فيلم سعودي لـ"أوسكار"، كما حظيت المخرجة بعضوية أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المتحركة الأمريكية المانحة لجوائز الأوسكار منذ عام 2016.





وسبق أن تعاونت المخرجة مع شبكة "نتفليكس" في فيلم بعنوان "Nappily Ever After"، بالإضافة إلى فيلم "Mary Shelley" الذي شارك في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2017.