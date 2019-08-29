229 فيلما ضمن فعاليات "لندن السينمائي".. ومشاركة قوية للنساء

كشف مهرجان لندن السينمائي، الخميس، عن برنامجه الكامل للأفلام المشاركة في دورته الـ63، وعددها 229 فيلما تستحوذ منها النساء على نحو 40% كمخرجات أو منتجات وبطلات.

وأشارت تريشيا تاتل، مديرة مهرجان لندن السينمائي، إلى وجود طفرة على الساحة السينمائية بظهور مخرجات يتمتعن بالجرأة والابتكار، لذلك كان الاتجاه المستمر والمرحب بزيادة التوازن بين الجنسين في الاستفادة من هذه المواهب، خصوصا في الفيلم القصير والأعمال الأولى والثانية.

Advertisements

ونقلت مجلة "هوليوود ريبورتر"، عن تاتل سعادتها بمشاركة أعمال من 78 دولة في المهرجان، معظمها تعرض للمرة الأولى في أوروبا، مع ترحيبها بموجة جديدة استثنائية بشكل خاص من المخرجين المقيمين في بريطانيا من خلال تصوير الأفلام الروائية الأولى والثانية، حيث تعقد مسابقة خاصة لهم، مشيدة بما يمتلكه هؤلاء من عين غريزية لاستكشاف القضايا الاجتماعية والسياسية الملحة.

ويقام مهرجان لندن السينمائي في دورته الـ63 بالشراكة مع "أمريكان إكسبريس" في الفترة من 2 - 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويفتتح بفيلم "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد"، بينما يكون "ذا آيريشمان" هو فيلم الختام.



