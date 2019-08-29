سيرين عبدالنور وباسل خياط.. هل يجتمعان بعمل درامي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما طويت صفحة الخلاف بين "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان، والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وقّعت عبدالنور عقد عمل مع الشركة المنتجة لتطل في رمضان المقبل بمسلسل تلعب فيه دور البطولة.

وانتشرت أخبار تفيد أنه ربما سيكون المشروع الدرامي هو الذي سيلعب بطولته باسل خياط، ليتضح لاحقًا أن المشروع الذي سيبث في شهر رمضان 2020 لم يبتّ به بعد، وسيكشف عنه قريبًا وربما لن يجمع سيرين وباسل معًا.

وشركة "إيغل فيلمز" تحضّر لعملين حاليًا؛ الأول من بطولة الفنان السّوري باسل خياط وتأليف إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا، ويتألف من 10 حلقات وسينطلق تصويره في الأيام المقبلة.

أما العمل الثاني، فهو من بطولة اللبنانية دانييلا رحمة وسيعرض على قناة "إم بي سي"، وسيبدأ تصويره في شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن آخر عمل لسيرين عبدالنور جمعها مع "إيغل فيلمز" قبل أربع سنوات، وهو مسلسل "24 قيراط" عام 2015.