نادية الجندي تتصدر في "غوغل" بسبب إطلالتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفنانة المصرية نادية الجندي التصدر في محرك البحث غوغل، بعد أن فاجأت الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة شبابية وجريئة في جلسة تصوير على أحد الشواطئ المصرية.

وأطلت نادية الجندي بفستان أبيض يبرز أنوثتها، فخطفت الأنظار برشاقة قوامها وحيويتها التي أظهرتها في صورها المختلفة على البحر، وعلى إثره انهالت التعليقات عليها من محبيها الذين تغزلوا بجمالها وأنها مازالت تحافظ على رشاقتها وتألقها لتبدو أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.

وعقب تصدرها في "جوجل"، علقت نادية الجندي، اليوم الخميس، عبر حسابها في "إنستغرام" على تفاعل جمهورها مع صورها، قائلة: "أنا سعيدة جدًا لتفاعل الجماهير معايا ووصولي لتريند غوغل".

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وتابعت: "هذا يدل على حب واحترام وتشجيع الجمهور ليا.. طول كل هذه السنوات وأنا متابعة تعليقاتكم بنفسي.. وهذا الحب أعطاني دفعة قوية وحماس لمواصلة العطاء وإسعادكم.. وأشكر أيضًا جميع المواقع المصرية والعربية، على استقبالهم لي بحفاوة وحب".

يذكر أن النجمة نادية الجندي لم تقدم أي أعمال جديدة منذ عام 2015، بعد طرحها مسلسل "أسرار"، لتظل تتواصل مع محبيها من خلال حسابها على "إنستغرام" عبر نشر أحدث صورها بشكل مستمر.