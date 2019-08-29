جيجي حديد تحضر مباراة لسيرينا ويليامز بإطلالة قيمتها 47 دولارًا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت جيجي حديد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس حيث تلعب سيرينا ويليامز أمام كاثرين ماكنيللي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عارضة الأزياء الشهيرة غيغي حديد 24 عامًا، ظهرت وهي جالسة على أحد المقاعد الخلفية بسترة من جينز الدنيم تبلغ قيمتها 47 دولارًا فقط مع حذاء أخضر من لوبوتان وحقيبة يد متعددة الألوان.

ولم تستطع حديد كتم مشاعرها وانفعالاتها ما بين توتر وقلق وفرح أمام الجمهور وأثناء متابعتها للمباراة، وهي تشاهد تفوق سيرينا على كاثرين في ثلاث جولات.

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يذكر أن سيرينا فازت بجميع مبارياتها التسعة عشر في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة حتى الآن، وجيجي حديد واحدة من المشاهير التي تحرص على الحضور لهذه المباريات لمشاهدة لاعبتها المفضلة سيرينا ويليامز.

وخلال مشاهدة المباراة وجدت حديد الوقت الكافي للدردشة مع المعجبين والتقاط الصور مع فتاتين مراهقتين ومعجبين آخرين.

ومؤخرًا شوهدت حديد أكثر من مرة تقضي أوقاتًا كثيرة مع صديقها تايلور كاميرون لكن لم يؤكد أي منهم أو يعلن عن أن هناك علاقة عاطفية تجمع بينهما ولكنهما ظهرا سويًا في الحفل الذي اقيم بعد توزيع جوائز مهرجان MTV الموسيقي.