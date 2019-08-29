"فوشيا" في افتتاح معرض دمشق الدولي الـ 61.. وهذا ماقاله النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث عددٌ من النجوم لـ "فوشيا" على هامش فعاليات حفل افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الـ"61" والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، برعاية الرئيس السوري بشار الأسد، على أرض المعارض بالعاصمة السورية دمشق، ويضمُ فعالياتٍ اقتصاديةً واجتماعية وفنية وثقافية متنوعة.
وحضر حفل الافتتاح عددٌ كبيرٌ من الفنانين السوريين والعرب، إضافةَ إلى حضورٍ رسميٍ وسياسيٍ؛ سوري وعربي وعالمي.
فوشيا التقت النجوم الحاضرين الذين تحدثوا عن دورهم وحضورهم ومشاركتهم في مثل هذه الفعاليات، وأعربوا عن سعادتهم بحضورهم في سوريا وتواجدهم بين الناس ضمن احتفاليات اجتماعية متنوعة.
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