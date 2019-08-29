دراما رمضان 2020: داليدا خليل مكان دانا مارديني.. وهذا ما تحضّر له ماغي بوغصن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت شركات الإنتاج باكرًا بالتحضير لمشاريعها الدرامية لموسم رمضان المقبل، والذي يشهد منافسة بشكل واضح.

بعد نجاح مسلسل "خمسة ونص" للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والممثل السّوري قصي خولي، سيقف الثنائي مجدداً بعمل درامي جديد في الموسم المقبل، من كتابة اللبنانية نادين جابر والسّوري بلال شحادات، من إنتاج "صباح إخوان"، وإخراج فيليب أسمر.

وبدأت السّيناريست السّورية ريم حنا بكتابة نصّ رمضاني تلعب بطولته الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتنتجه شركة "إيغل فيلمز" لرمضان 2020، وسيكون العمل مستوحىً من رواية عالمية لم يكشف عن اسمها بعد.

أما الفنان السّوري بسّام كوسا فسيتجه خلال الأيام المقبلة إلى لبنان، لبدء تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "سرّ" المأخوذ عن مسلسل هندي، ليعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية المعاصرة التي غاب عنها في الموسم الفائت.

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وكان من المفترض أن تكون الممثلة السّورية دانا مارديني ضمن شخصيات العمل، ولكن سرعان ما انسحبت من العمل في اللحظات الأخيرة؛ إذ يتردد أنها أجرت عملية جراحية ألزمتها الفراش فقررت عدم المشاركة، ليرسَ القائمون على المسلسل على التعاقد مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل.

ومن المتوقّع أن تنضمّ أسماء مهمة من الفنانين اللبنانيين والسوريين إلى العمل مثل باسم مغنية ورامي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

الأعمال الرمضانية المقبلة بدأت بالظهور، مع العلم أن شهر رمضان سيحل في نيسان (أبريل) من العام المقبل، لذلك مواعيد التصوير لن تتأخر وربما تنطلق قبل نهاية هذا العام كي يتم التسويق بشكل جيد.