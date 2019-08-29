عمليات تجميل الفنانات الفاشلة.. هل انقلب السحر على الساحر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة التي تتهافت على إجراء عمليات التجميل كي تُغيّر وتحسّن من مظهرها الخارجي، لا تعلم بأن السحر قد ينقلب على الساحر.
وأن قرارها المتسرع قد يوقعها في فخ المخاطر الكبيرة والأخطاء الفادحة في ملامحها، فيصبح تصحيحها أمرًا محالًا.
الكثير من الفنانات المشهورات وقعنَ في هذا الفخ، ومنهنّ من أصيبت بتشوّه دائم، ومنهنّ من نجت من الموت بأعجوبة، ومنهنّ من فارقت الحياة، كما حصل مع الفنانة المصرية سعاد حسني.
عن أبرز العمليات الفاشلة لبعض الفنانات ونتائجها الوخيمة عليهنّ، شاهدي الفيديو التالي..
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