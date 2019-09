شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تفوز بجائزة starlight cinema award على هامش مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات النجمة هند صبري لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام وهو الاختيار الذي قالت المنظمة إنه نتيجة موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة، لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤ وسيتم تسليمها يوم ٣ من شهر سبتمبر المقبل في تمام السادسة مساء.

وفاز بالجائزة من قبل عدد كبير من النجوم العالميين أهمهم النجم العالمي ال باتشينو وفاز بها أيضا كل من،Al Pacino, Andrea Pallaoro, Moon So-ri, Matteo Garrone, Lina Wertmuller, Malgorzata Szumowska, Claudio Santamaria, Lou Castel, Milena Mancini, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini, Vinicio Marchioni, Alice Rohrwacher, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Greta Scarano, Susanna Nicchiarelli.

وسيفوز بها هذا العام مع هند صبري كلا من،lfredo Castro, to Italian director Antonietta De Lillo and to ex Miss America Nina Davuluri, today a civil rights activist.

الجدير بالذكر أن هند تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ ٧٦ كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الاول التي تم استحداثها مؤخرا.

Advertisements

وأكدت هند صبري انها تسعى لتكون خير سفيرة للفنانة والمرأة العربية في مثل هذا المحفل العالمي، وتستمر الفنانة العربية حاليا في مشاهدة الأفلام المرشحة للقسم الذي تحكم فيه.

وتطير هند صبري من فينسيا لمدينة تورنتو الكندية للمشاركة في مهرجانها السينمائي المصنف ضمن أكبر خمسة مهرجانات بالعالم والعرض العالمي الأول لفيلمها التونسي نورا تحلم والذي يعرض في المسابقة الرسمية لقسم استكشاف. في الفترة من ٥ لـ ١٥ سبتمبر القادم.