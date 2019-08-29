شكرا لقرائتكم خبر عن زينة فى جلسة تصوير بالأحمر: "لا تضيع وقتك فى البحث عن رضا الآخرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة زينة بإطلالة مميزة على حسابها الشخصى بموقع انستجرام مرتدية فستان أحمر أثناء تواجدها فى الساحل الشمالى لقضاء اجازتها الصيفية والاستمتاع بالأجواء هناك، موجهة رسالة فى تعليقها على الصور حيث كتبت :" لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين..كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك".

وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى أصبح مرشحا للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، ويشارك فى بطولته الى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبنانى كميل سلامة اضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع ووزيزو والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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زينة