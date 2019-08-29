شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينسيا يمنح بيدرو ألمودوفار جائزة الأسد الذهبى لإنجاز العمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان فينسيا فى دورته الـ 76 ، المخرج الإسباني الكبير بيدرو ألمودوفار جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر وشهد تكريم ألمودوفار عاصفة من التصفيق الحاد.
الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا افتتحت فعاليتها أمس الأربعاء في الفترة ويستمر حتي 7 سبتمبر المقبل.
آخر أعمال المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار هو فيلم "Pain and Glory" وعرض في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وحصل بطل الفيلم أنطونيو بانديراس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، يشارك أنطونيو بانديراس البطولة كل من بينلوبي كروز وليوناردو سباراجليا، وسيسيليا روس وبول اريفالو وغيرهم.
ومن المقرر أن يشارك الفيلم ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته المقبلة والتي تنطلق يوم 19 وحتي 27 سبتمبر المقبل.
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