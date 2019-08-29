شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يفتح باب التسجيل فى النسخة 2 من أيام القاهرة لصناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل لصُنَّاع السينما والتلفزيون في النسخة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر المقبل.

يوفر التسجيل في أيام القاهرة لصناعة السينما لمحترفي صناعة السينما والتلفزيون إمكانية حضور الحلقات النقاشية والمحاضرات التي توفر فرصاً للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، كما يتاح للسينمائيين أيضاً فرص الحصول على 3 تذاكر يومية لمشاهدة عروض أفلام المهرجان في كافة المسابقات ومواقع العروض.

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وكان المهرجان قد أطلق النسخة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما في الدورة 40 من المهرجان، وشهدت نجاحاً ملحوظاً تمثل في تواجد أكثر من 200 من أهم أسماء صناعة السينما في العالم، ومشاركة 32 مشروعاً ضمن فعالياته المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين لتطوير السيناريو السينمائي والتلفزيوني، وشهدت الفعاليات أيضاً إقامة 7 محاضرات سينمائية و8 حلقات نقاشية و4 جلسات حوارية بمشاركة خبراء دوليين من داخل وخارج العالم العربي.

وتقول علياء زكي رئيسة أيام القاهرة لصناعة السينما "يسعدنا انطلاق النسخة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تجمع معاً صُنَّاع السينما من داخل وخارج العالم العربي، للترويج وتطوير والاحتفاء بأساليب الحكي من مختلف أنحاء العالم، ومن خلاله يمكن للمواهب الواعدة والطلاب وجمهور السينما أن يحصلوا على فرصة التعلم والاحتكاك بأهم المؤثرين في صناعة الترفيه والاستفادة من مبادرات الدعم واكتشاف أحدث وأهم الأفلام من العالم العربي وخارجه".