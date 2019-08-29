بيروت - لايف ستايل
لم تعلم الفنانة اللبنانية اليسا ان تقديمها واجب العزاء في وفاة والدة الفنان اللبناني مروان خوري ستكون سببا في عودة المياه الى مجاريها بينهما بعد سنوات من الخصام شهدت حرب اعلامية من الطرفين.
واكد مروان خوري في تصريحات لاحد البرامج الفنية ان خلافاته مع اليسا اصبحت من الماضي ومستعد الان للتعاون معها مجددا خاصة انهما حققا ثنائيا فنيا نجاحا من قبل.
ومن جانبها كتبت اليسا من خلال حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "اسعد للغاية بالعمل معك"، وسط توقعات من جمهور ملكة الاحساس ان مروان خوري سيكون ضمن لائحة الشعراء والملحنين في البومها الجديد.
يشار الى ان مروان خوري تعاون مع اليسا في عدد من الاغاني من اشهرهم كرمالك ، سلملي عليه و لو.
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كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري يؤكد أن خلافاته مع إليسا أصبحت من الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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