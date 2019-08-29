ماغي بوغصن تخسر أوراقها الثبوتية في مدينة "كان" 

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""الخليج 365"" من بيروت: عادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن إلى لبنان بوثيقةٍ مؤقتة معروفة بـLaissez Passer صادرة عن السفارة اللبنانية في باريس حيث كانت تمضي عطلتها في مدينة "كان" مع زوجها المنتج جمال سنان وولديهما يارا وريان. ذلك بعدما تعرّضت للسرقة وفقدت جواز سفرها وهاتفها وأوراقها الثبوتية التي كانت موجودة بحقيبتها التي اختفت خلال وجودها في أحد مطاعم المدينة.

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