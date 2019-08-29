بالصور: عمرو دياب ودينا الشربيني زوجان رسمياً

لا يزال الغموض يحيط بطبيعة علاقة الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني، بين تأكيدات بأنهما متزوجان سراً، وبين رفض الفنانين توضيح طبيعة علاقتهما، رغم اعتراف عمرو بحبه لدينا، حين دعاها في إحدى حفلاته للصعود إلى المسرح، وأشار إلى أنّها هي صاحبة أغنية "برج الحوت".

وجديد قصة الفنانين، تأكيد الممثلة الكويتية هند البلوشي بأنهما زوجان، تعليقاً على صورة جمعتها بهما في مصر.

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هند قالت إنّ الصورة تم التقاطها بالصدفة، وكتبت تعليقا عليها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام: صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر.

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يذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني تواجدا في الساحل الشمالي، حيث قام عمرو بإحياء سلسلة حفلات، والتقاطا صوراً مع عدد من المشاهير، بينهم صورة مع نيرمين الفقي في كواليس السهرة الأخيرة لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد إطلاق أغنية "يوم تلات" وعلقت عليها قائلة: ربنا يسعدهم.

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جمهور نرمين الفقي تدخل سريعا طالبا منها تأكيد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميا، وعندما تجاهلت نرمين التعليق، لتعود وتنشر صورة خاصة لها من نفس الحفل مع دينا الشربيني، ووصفت زميلتها بالفنانة والإنسانة الجميلة دون توضيح لطبيعة علاقتها بالمطرب عمرو دياب.