نفت مصادر داخل "إيغل فيلمز" ما يشاع عن توقيع عقد رسمي لمسلسل يجمع سيرين عبد النور وباسل خياط. وقال المصدر إن الأخبار المنتشرة غير دقيقة، وإن سيرين ستثقدم مسلسلاً مع الشركة في رمضان، أما باسل فسيقدم مسلسلاً قصيراً سيعرض قريباً عبر شبكة الإنترنت، كما سيقدم مسلسلاً في رمضان، لكن لا تفاصيل بعد عن المسلسلات المرتقبة. إقرئي أيضًا: بالصور.. إقبال جماهيري كبير على مسرحية كلها غلط لاشرف عبدالباقي Advertisements وأكد المصدر أن ماغي بو غصن وسيرين عبد النور لن يجتمعا في مسلسل واحد كما يشاع، وأنّ كل الأمور لا تزال قيد المفاوضات، وأن أي جديد ستعلن عنه الشركة في بيانات صحفية. إقرئي أيضًا: مسرحية المتفائل لسامح حسين... ترفع شعار: «كامل العدد»

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور وباسل خياط هل سيجتمعان في رمضان 2020؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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