كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 04:45 مساءً - نشر موقع ” ميرور ” البريطاني مقطع فيديو للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مع زوجته ” ميلانيا ” خلال مصاحبتها له في زيارة لولاية أوهايو .
والتي جاءت بعد حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل عشرات الأمريكيين .
وظهر ترامب في الفيديو وهو يشير بيده إلى زوجته ويقوم بالنقر على قدمه مطالبا إياها بالإسراع في حركتها .
وهو الأمر الذي أثار هجوما وانتقادات شديدة تجاهه .. حيث اتهمه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم احترام زوجته ومعاملتها مثل الحيوانات .
كما أوضح البعض الآخر أن ترامب يعامل ميلانيا وكأنها غير موجودة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. ترامب يتعمد إهانة زوجته أمام الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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