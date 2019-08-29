بالفيديو .. ترامب يتعمد إهانة زوجته أمام الجميع

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 04:45 مساءً - نشر موقع ” ميرور ” البريطاني مقطع فيديو للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مع زوجته ” ميلانيا ” خلال مصاحبتها له في زيارة لولاية أوهايو .

والتي جاءت بعد حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل عشرات الأمريكيين .

وظهر ترامب في الفيديو وهو يشير بيده إلى زوجته ويقوم بالنقر على قدمه مطالبا إياها بالإسراع في حركتها .

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وهو الأمر الذي أثار هجوما وانتقادات شديدة تجاهه .. حيث اتهمه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم احترام زوجته ومعاملتها مثل الحيوانات .

كما أوضح البعض الآخر أن ترامب يعامل ميلانيا وكأنها غير موجودة .