كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 04:45 مساءً - ظهرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” بإطلالة جديدة على جمهورها يعد نشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” . حيث ظهرت في الصورة بدون مكياج في إطلالة بسيطة وملامح هادئة وجميلة . ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وملامحها الأنثوية ورقتها . Advertisements فجاءت التعليقات مثل : ” سيبك أنت الحلو حلو من يومه ” و ” بدون مكياج أحلى بكتير ” و ” إنتي مبتكبريش ” و ” كل ما تكبر تحلا وتصير احلا واحلا ” و ” يا ربة الوجه الصبوح ، أنتي عنوان الأمل ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.